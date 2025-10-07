Mercedes-Benz accuse une baisse de ses immatriculations au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, Mercedes-Benz Group a écoulé 525 300 véhicules, soit une baisse de 4 % par rapport aux trois mois précédents, ou de 12 % si l’on compare au troisième trimestre 2024. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, le géant allemand a immatriculé 1 601 600 véhicules (voitures et vans), soit un repli de 9 % par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le détail, sur la période de juillet à septembre, les ventes de voitures ont diminué de 12 %, à 441 500 unités, en comparaison de la même période en 2024.

Pour les vans, le repli a atteint 8 %, à 83 800 unités.

Au niveau géographique, les immatriculations de voitures ont reculé dans quasiment toutes les régions. En Europe (Union européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège) elles ont résisté avec une légère progression de 1 %, tandis que celles de vans ont chuté de 11 %.

Toujours sur le troisième trimestre, les ventes de voitures et vans à batteries électriques ont bondi de 22 %, et de 9 % sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à de nombreux lancements de produits.

