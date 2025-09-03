Mercedes-Benz a nommé une nouvelle directrice de Mercedes-Benz Vans Operations information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 16:57









(Zonebourse.com) - Elke Pusskeiler va prendre la tête des ' Opérations fourgons Mercedes-Benz ' le 1er octobre 2025. Elle succède à Francesco Ciancia, qui quittera l'entreprise à sa demande.



La direction de Mercedes-Benz Vans Operations est responsable de tous les domaines liés à la production tels que la fabrication, l'ingénierie, la logistique et la gestion de la qualité.



Mercedes-Benz Vans possède des sites de production en Allemagne, en Espagne, en Pologne, aux États-Unis et, par l'intermédiaire de partenaires de coopération, en Chine.



Elke Pusskeiler a commencé sa carrière en 1991 chez l'ancienne société Daimler-Benz AG dans le domaine de la logistique à Sindelfingen.



Après différents postes dans le contrôle, la planification des programmes et l'assemblage final des sièges et des moteurs, elle a pris en 2014 la direction de ' Programme, Capacity Planning et Methods '.



À partir de 2019, elle était responsable de la fabrication au sein du réseau mondial de production de voitures compactes de Mercedes-Benz Cars, puis, en 2020, elle a pris la direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.







