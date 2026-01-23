Mercedes a livré des nouveaux véhicules d'intervention de secours à Munich
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 12:20
Six de ces nouveaux véhicules, basés sur le Mercedes-Benz Vito Tourer, ont été remis le 22 janvier à la succursale Mercedes-Benz de Munich,
Ils seront désormais utilisés dans certaines régions par la Croix-Rouge bavaroise, le service d'aide Malteser Hilfsdienst et l'organisation Johanniter-Unfall-Hilfe.
Une fois que les véhicules d'intervention auront fait leurs preuves au quotidien, il est prévu d'étendre ce projet à d'autres services de secours en Bavière.
" Mercedes-Benz s'engage depuis longtemps en tant que partenaire innovant dans le domaine des services de secours. Pour sauver des vies humaines, la fiabilité, la précision et la disponibilité opérationnelle sont essentielles - des valeurs auxquelles Mercedes-Benz est également attaché depuis toujours. " a déclaré Thomas Schek, directeur commercial Mercedes-Benz Vans et Transport Bavière.
Valeurs associées
|58,2200 EUR
|XETRA
|-1,00%
