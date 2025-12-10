Mer Noire-L'Ukraine met hors d'usage un navire de la "flotte fantôme" russe

par Tom Balmforth et Jonathan Saul

L'Ukraine a frappé mercredi avec des drones navals un navire utilisé pour transporter du pétrole russe qui traversait sa zone économique exclusive en mer Noire, a déclaré un responsable ukrainien.

Le pétrolier, qui a été mis hors d'usage, était en route pour le port russe de Novorossiisk, a dit le responsable.

Il s'agit de la troisième attaque de ce type en l'espace de deux semaines. Selon Kyiv, la "flotte fantôme" russe permet à Moscou d'exporter de grandes quantités de pétrole et de financer sa guerre contre l'Ukraine malgré les sanctions occidentales.

Le Dashan naviguait à vitesse maximale, ses transpondeurs éteints, lorsque de puissantes explosions ont frappé sa poupe, causant d'importants dégâts au navire, a déclaré le responsable, membre du Service de sécurité ukrainien, sans évoquer d'éventuelles victimes.

Cette frappe a été confirmée par trois sources de sécurité maritime. La Russie n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le Dashan, sous le coup de sanctions de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, navigue sans pavillon valide.

