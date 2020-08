Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mer de Chine méridionale-Les USA ajoutent 24 entreprises chinoises à leur liste noire Reuters • 26/08/2020 à 15:51









WASHINGTON, 26 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont ajouté mercredi à leur liste noire 24 entreprises chinoises et des personnes impliquées selon Washington dans des manoeuvres militaires en mer de Chine méridionale, objet d'un contentieux territorial, ont annoncé les départements américains d'Etat et du Commerce. Dans un communiqué, les deux départements indiquent que ces entreprises ont joué un rôle "en aidant l'armée chinoise à construire et à militariser des îles artificielles". Le département américain du Commerce précise dans un communiqué distinct qu'il imposera notamment des restrictions de visa aux ressortissants chinois "responsables ou complices" de tels actes en mer de Chine méridionale. Les Etats-Unis contestent les revendications de Pékin sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, dont certaines zones sont aussi revendiquées par la Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam. La Chine a bâti des bases sur des îlots de la région mais assure que ses intentions sont pacifiques. (Susan Heavey; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

