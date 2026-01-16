Memscap - Visioconférence actionnaires et investisseurs - Mercredi 28 janvier 2026 - 10h30

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), tiendra une visioconférence le mercredi 28 janvier à 10h30 afin de commenter les résultats du 4ème trimestre 2025 du Groupe.

(Les résultats du 4ème trimestre 2025 du Groupe MEMSCAP seront publiés le mardi 27 janvier 2026 après bourse.)



Monsieur Jean Michel Karam, Président Directeur Général de MEMSCAP, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires de MEMSCAP et des investisseurs intéressés par l’activité du Groupe.



Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :



https://app.livestorm.co/euroland-corporate/memscap-webinaire-actionnaires-ca-et-resultats-t4?s=5883e906-728c-44fb-ab01-8b6760516701



Vous pouvez adresser en amont vos questions à https://memscap.com/fr/visio/



MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris

(Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)