Memscap - Résultats du 4ème trimestre 2025

CROISSANCE DE 17% DU CHIFFRE D’AFFAIRES A 3,2 M€



POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS L’AERONAUTIQUE EN PROGRESSION DE 25%



CROISSANCE DE L’AERONAUTIQUE ET DES COMMUNICATIONS OPTIQUES COMPENSANT LE RECUL DU MÉDICAL



MONTEE EN PUISSANCE DES PROGRAMMES « CONTRÔLE MOTEUR » ET « SYSTEMES FLUIDIQUES »



PERSPECTIVES SOLIDES AVEC DES RELAIS DE CROISSANCE BASEES SUR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE



VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MERCREDI 28 JANVIER 2026 A 10H30



(Données non auditées)



• Chiffre d'affaires trimestriel en progression de +17% à 3 221 milliers d'euros (vs 2 759 milliers d'euros au 4ème trimestre 2024)



• Poursuite de la forte dynamique de croissance, à +25%, du secteur aéronautique



• Recul du secteur médical, reflétant la baisse des commandes de deux clients historiques majeurs, compensé par le dynamisme des secteurs aéronautique et communications optiques



• EBITDA ajusté1 trimestriel positif à 498 milliers d’euros (15,5% du chiffre d'affaires) et de 1 583 milliers d'euros à 12 mois (13,2% du chiffre d'affaires)



• Bénéfice opérationnel trimestriel de 317 milliers d’euros (9,8% du chiffre d'affaires) et de 1 001 milliers d'euros sur 12 mois (8,4% du chiffre d'affaires)



• Bénéfice net trimestriel de 355 milliers d’euros (11,0% du chiffre d'affaires) et de 894 milliers d'euros sur 12 mois (7,5% du chiffre d'affaires)



• Perspectives solides, renforcées par les relais des activités « Contrôle moteur » et « Systèmes fluidiques »