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Memscap - Résultats du 1er semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 31/08/2026 à 18:30
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BÉNÉFICE NET SEMESTRIEL EN HAUSSE DE 53% A 556 KEUR (8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)

RENTABILITE NETTE EN FORTE PROGRESSION A 8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

EBITDA AJUSTE SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE 29% A 950 KEUR (14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE 13% A 6 939 KEUR

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE – VERSEMENT DU 1ER DIVIDENDE DE L'HISTOIRE DU GROUPE

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES « CONTRÔLE MOTEUR » ET « SYSTÈMES FLUIDIQUES »

PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 A 10H00 (CEST)

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,8400 EUR Euronext Paris +1,15%

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