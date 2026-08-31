Memscap - Résultats du 1er semestre 2026

BÉNÉFICE NET SEMESTRIEL EN HAUSSE DE 53% A 556 KEUR (8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
RENTABILITE NETTE EN FORTE PROGRESSION A 8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
EBITDA AJUSTE SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE 29% A 950 KEUR (14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE 13% A 6 939 KEUR
STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE – VERSEMENT DU 1ER DIVIDENDE DE L'HISTOIRE DU GROUPE
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES « CONTRÔLE MOTEUR » ET « SYSTÈMES FLUIDIQUES »
PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 A 10H00 (CEST)
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