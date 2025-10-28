Memscap remporte un contrat auprès de Parker Hannifin Corporation

(AOF) - Memscap a signé un contrat de développement avec Parker Hannifin Corporation, via l’une de ses divisions fluidiques. Dans le détail, la société française spécialisé dans les solutions de capteurs de pression de haute précision et de grande stabilité sera chargée de concevoir et livrer des capteurs et modules de pression personnalisés destinés à être intégrés dans les systèmes fluidiques de Parker pour des applications aéronautiques.

La gamme de produits aéronautiques de Memscap couvre un large éventail de systèmes de contrôle critiques, notamment la surveillance moteur, le contrôle de l'altitude et de la pression cabine, les données aérodynamiques et les indicateurs de vitesse. Grâce à cet accord, Memscap élargit sa présence dans le domaine aéronautique aux applications des systèmes fluidiques, renforçant ainsi son positionnement en tant que fournisseur clé de solutions de mesure de pression haute performance pour l'ensemble du secteur.

AOF - EN SAVOIR PLUS