Memscap : Prêt à redécoller
information fournie par EuroLand Corporate 29/01/2026 à 08:06

Publication du CA annuel 2025


Memscap a publié hier des résultats conformes à nos attentes. Au T4, le CA ressort à 3,2 M€, en croissance de +17% y/y, porté par l’Aéronautique (2,2 M€ et +25,4%) et les Communications Optiques (0,5 M€ et +74,1%), qui compensent le recul persistant du segment médical (-27,7%).


Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d'affaires annuel du groupe marque un repli de -5,5% à 12,0 M€. La rentabilité demeure toutefois robuste avec un EBE de 1,6 M€ et un ROC de 1,0 M€, représentant 8,4% du CA.


Dans un environnement où la dynamique a été temporairement pénalisée par certains clients en 2024 et au S1 2025, le groupe démontre qu’il dispose des leviers nécessaires pour renouer rapidement avec des niveaux de croissance et de rentabilité soutenus. L’accélération de l’aéronautique au S2 (+23,7%) combinée aux différents catalyseurs identifiés sur les programmes contrôle moteur et fluidique, conduit Memscap à réitérer sa confiance d’une trajectoire de croissance rentable, à court comme à moyen terme.



L’aéronautique comme moteur de croissance


Au T4 2025, l’activité aéronautique représente 67% du CA groupe avec un CA de 2,2 M€ (vs 1,7 M€ au T4 2024) et confirme son statut de principal moteur du groupe. Sur l’exercice, ce segment atteint 8,9 M€, soit 73% du mix annuel. La croissance reste majoritairement portée par les produits et applications historiques, tandis que les programmes de contrôle moteur et de systèmes fluidiques n’ont représenté qu’environ 8% des revenus aéronautiques en 2025, laissant entrevoir un potentiel d’expansion significatif pour les prochaines années.



Infos clés du Webinaire :


1/ Accélération des relais aéronautiques


Les échanges avec la direction ont confirmé l’accélération progressive des relais de croissance dans l’aéronautique. Les programmes de contrôle moteur et de systèmes fluidiques sont désormais en phase de ramp-up avancée, contribuent déjà au chiffre d’affaires et constituent les principaux leviers de croissance au-delà de 2027. Memscap revendique environ 15% de parts de marché sur ses segments actuels, avec un chiffre d’affaires aéronautique record de 8,8 M€ en 2025, en hausse de +92% depuis le lancement du plan 4C en 2020 malgré la faiblesse de 2024.


Les contrats signés avec Parker Hannifin (contrôle moteur) et Meggit (systèmes fluidiques) confirment cette dynamique avec des livraisons industrielles engagées en 2025, des phases de qualification prévues en 2026 et un financement partiel des développements par les clients.



2/ Rééquilibrage géographique favorable


Les États-Unis représentent désormais 48% du CA en 2025 contre 37% en 2024, tandis que l’Europe recule à 44% (vs 54% en 2024) et l’Asie reste stable à 8%. Cette évolution est soutenue par la bonne tenue de la défense américaine, laquelle représente environ 25-30% des ventes du groupe. La dépendance à la France demeure marginale (0,6% hors redevances).



Perspectives & estimations


À l’issue de cette publication et de nos échanges avec le management, la visibilité sur la trajectoire de croissance rentable ressort renforcée. L’aéronautique devrait rester le principal moteur de création de valeur dans les prochaines années, soutenue par la montée en cadence des nouveaux programmes structurants, tandis que le groupe poursuit ses efforts d’optimisation opérationnelle et financière.


Nous anticipons pour un FCF de 2,2 M€, portée notamment par une amélioration du BFR estimée à 0,7 M€. La position de trésorerie nette du groupe devrait ainsi atteindre 5,5 M€ (vs 3,9 M€ à fin 2024).



Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,0 € (upside +45%).

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,130 EUR Euronext Paris 0,00%
