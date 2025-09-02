Memscap : Perspectives à moyen terme toujours bien orientées

Publication des résultats S1 2025
Après avoir communiqué fin juillet un chiffre d’affaires semestriel de 6,1 M€ (-16,4% en organique) et une marge d’EBITDA de 7,8% (vs 19,2% un an plus tôt), Memscap a publié vendredi dernier le détail de ses comptes du premier semestre. L’activité a été pénalisée par deux facteurs majeurs : 1/ la perte d’un client significatif dans le segment Médical et 2/ l’effet défavorable de la dépréciation du dollar face à la couronne norvégienne. Dans ce contexte, la progression du taux de marge brute à 42,5% (+180 pb, cf notre publication précédente ) a permis d’amortir la contraction de l’activité, et de maintenir un EBITDA toujours positif à 0,2 M€ (vs 1,4 M€ au S1 2024).
Un bilan toujours solide
Au 30 juin 2025, les capitaux propres s’élevaient à 18,6 M€ (vs 18,3 M€ au 31 décembre 2024). Le groupe a par ailleurs dégagé un FCF de 0,4 M€ (vs 0,1 M€ au S1 2024), porté par une relative maitrise du BFR. La position nette de trésorerie ressort ainsi à 3,9 M€, la société ne présentant plus de dettes financières (hors IFRS 16). Après prise en compte des autres actifs financiers (1,5 M€), Memscap affiche des liquidités nettes de 5,4 M€, un niveau similaire à la fin d’année 2024.
Perspectives
Après un premier semestre marqué par un ralentissement temporaire lié à certains clients, nous considérons que Memscap dispose des leviers nécessaires pour renouer avec une trajectoire de croissance et de rentabilité plus robuste à moyen terme. L’exercice 2026 devrait profiter à la fois d’un effet de base favorable et de la montée en puissance des premières livraisons issues du contrat MEGGIT dans l’aéronautique.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours de 6,5€, soit un upside de +78%.
