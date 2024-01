Memscap (MEMS) - CA 2023 / Exercice de démonstration ! - Achat - 8,6 € vs 7,1 €

CA 2023 + Contact : Exercice de démonstration !

- CA T4 +47,1% à 4 M€ / CA 2023 +50,7% à 14,1 M€ en ligne ;

- Marge Ebitda 23,2% vs 15,5% en 2022 ;

- Marge opérationnelle T4 : 20,6% / 2023 : 17,6% vs 2,5% en 2022 et 16,9% attendue / Marge nette 15,2% vs 1,6% en 2022 hors Communications Optiques ;

- Liquidités disponibles 6,24 M€ vs 5,45 M€ au 31/12/22 ;

Les mots sont une chose, les actes en sont une autre. On peut dire que la direction de Memscap a allié parfaitement les deux en 2023.

Le CA progresse de plus de 50% (+34,3% hors Communications Optiques qui étaient considérées comme activités abandonnées en 2022), l'Ebitda est en hausse de +126% et le ROP de +911%. Ceci s'est accompagné de liquidités disponibles en progression de +14% alors qu'il a fallu gérer la croissance qui est logiquement très consommatrice en termes de BFR.

Par divisions, l'Aéronautique affiche un CA de 8,8 M€ (+31%), nous attendions 8,9 M€, et progresse de +29% au T4 ce qui en fait le 2nd meilleur trimestre après le T1. Le Médical ressort à 3,59 M€ +25,5% (3,47 M€ attendus) avec un T4 de 1,07 M€ en hausse de +30%. Enfin, les Communications Optiques qui étaient considérées comme activités abandonnées en 2022 affichent un CA de 1,56 M€ (1,4 M€ attendu). Le trou d'air constaté au T2 et T3 est passé. Rappelons que le partenaire de Memscap qui a repris la production aux USA a réalisé des investissements qui ont ralenti la production ce qui explique le décalage entre les T1/T4 avec un CA par trimestre supérieur à 0,5 M€ et les T2/T3 avec un CA légèrement supérieur à 0,2 M€. Memscap retrouve donc le rythme attendu sachant que nous visons environ 2 M€ par an pour cette division.