Memscap dans le rouge après des trimestriels contrastés
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:22
Dans le détail des divisions, l'Aéronautique a vu ses revenus reculer de 9,18%, pénalisées par un effet de change lié à l'évolution du dollar américain, l'activité en volume demeure toutefois soutenue souligne le groupe. Dans le segment Médical, les ventes ont augmenté de 22,39%, et dans les Communications optiques, elles ont quasiment doublé ( 94,69%), soutenues par l'expansion significative des investissements télécoms, en particulier les infrastructures de transmission de données entre data centers et environnement de calcul haute performance.
Le spécialiste des solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité a vu son taux de marge brute passe de 41,1 à 38,8%, pénalisé par les effets de change.
Le bénéfice net après impôt s'est élevé à 114 000 euros, contre 292 000 euros un an plus tôt.
Pour l'ensemble de l'exercice, Memscap vise une croissance solide de son activité et va poursuivre ses efforts d'optimisation opérationnelle.
A Paris, peu après l'ouverture, le titre cède 7,66%, à 4,885 euros, mais affiche un gain de 23,64% depuis le 1er janvier.
Valeurs associées
|4,755 EUR
|Euronext Paris
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