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Memscap : Cash-flow solide et bilan renforcé
information fournie par EuroLand Corporate 27/03/2026 à 12:00

Publication des résultats annuels 2025


Memscap a publié mercredi l’intégralité de ses résultats annuels 2025. Pour rappel, le groupe avait déjà communiqué son compte de résultat, faisant état d’un chiffre d’affaires en baisse de -5,5% sur un an, à 12,0 M€. L’EBITDA ajusté ressort à 1,6 M€ (vs 2,1 M€ en 2024), soit une marge de 13,2%, tandis que le résultat net s’établit à 0,9 M€ (vs 1,3 M€ en 2024), soit une marge nette de 7,5%.


Au-delà d’une performance opérationnelle en retrait, la publication met en évidence une nette amélioration de la génération de cash et un renforcement significatif du bilan, permettant au groupe d’initier le versement d’un dividende.



Zéro dette financière bancaire (hors IFRS 16) et retour à l’actionnaire


Le groupe affiche une situation financière particulièrement robuste, avec une trésorerie nette de 4,4 M€ et une absence de dette financière bancaire (hors IFRS 16). Dans ce contexte, le management propose le versement d’un dividende de 0,066 €/action, soit un rendement de 1,6% au cours actuel, illustrant la confiance dans la solidité et visibilité du modèle.




Perspectives & estimations


À l’issue de cette publication et de nos échanges avec le management, nous restons confiants dans la capacité du groupe à renouer avec une trajectoire de croissance rentable sur les prochains exercices. À plus long terme, les programmes « contrôle moteur » et « systèmes fluidiques » devraient constituer des relais de croissance significatifs à partir de 2028.



Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,0 € (upside +35%).

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MEMSCAP REGPT
4,3500 EUR Euronext Paris -1,81%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 12:00:17.

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