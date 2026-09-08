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Memscap annonce l'annulation de 105 483 actions, soit 1,37 % de son capital, acquises dans le cadre de son programme de rachat d'actions du 2 décembre 2024
information fournie par Boursorama CP 08/09/2026 à 07:30
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MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce que son Conseil d’administration, réuni le 7 septembre 2026, a décidé de procéder à une réduction du capital social par voie d’annulation de 105 483 actions auto-détenues, représentant 1,37 % du capital de la Société avant annulation.


Cette opération porte sur 105 483 actions ordinaires, représentant 1,37 % du capital social avant annulation, acquises par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en œuvre par le Conseil d’administration le 2 décembre 2024 et affectées à l’objectif d’annulation.


Le Conseil d’administration a décidé, faisant usage de la délégation consentie par l’Assemblée générale du 3 juin 2025, d’annuler ces 105 483 actions, représentant une réduction du capital social d’un montant nominal de 26 370,75 euros.


A l’issue de cette opération, le capital social de MEMSCAP sera ainsi ramené de 1 926 725,50 euros à 1 900 354,75 euros et sera composé de 7 601 419 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune.

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