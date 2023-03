Memscap:"A l’aube d’une nouvelle histoire"

Memscap est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de systèmes à base de microsystèmes électromécaniques (MEMS) destinés à une large gamme d'applications industrielles, notamment des capteurs de pression pour l’aéronautique, le médical et des atténuateurs optiques variables pour les télécommunications.



Les MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) sont des dispositifs miniatures fabriqués à l'aide de techniques de microfabrication. Ils combinent des éléments électroniques et mécaniques pour produire des capteurs, des actionneurs et d'autres dispositifs qui peuvent mesurer, détecter, contrôler ou manipuler des phénomènes physiques.



Fort de plus de 25 ans d’expérience Memscap est le leader Français des MEMS. Disposant d’un outil industriel de premier plan, la société bénéficie de capacités de production conséquentes qui devraient lui permettre de mener à bien son plan stratégique 4C (TCAM de CA de +20% entre 2023 et 2026) sans investissements significatifs. Depuis 2022, la société adopte également une stratégie fabless sur la production de ses puces et de son activité Optique ce qui lui permet de produire avec flexibilité en sous-traitant l’ensemble du processus de fabrication.



Avec une équipe 10 de personnes dédiée à la R&D et plus de 10 familles de brevets, Memscap s’est doté de moyens pour accélérer encore sa croissance en répondant aux nouveaux besoins d’intégration, de performance, de fiabilité et de coûts de ses clients. Nous attendons un chiffre d’affaires en hausse annuelle moyenne de 26,2 % entre 2022 et 2025.



Grâce à son offre large et innovante de systèmes-électro-mécaniques, Memscap s’est constitué un portefeuille clients important (plus de 70 clients actifs) et international (42% du CA aux US, 13% en Asie) avec de belles références (Nord Micro,L3, Lockheed Martin...).



Sur un marché des technologies Mems attendu à 22,3 Mds € en 2027 (TCAM de +9,0% sur 5 ans), l’ambition du groupe est de poursuivre sa dynamique de croissance, tout dépassant les standards de profitabilité du secteur.



Depuis 2021, Memscap s’est engagé dans une rationalisation majeure (programme Fablite) qui devrait lui permettre de retrouver une activité dynamique et un EBE en croissance. Sur l’exercice 2023, nous attendons un CA de 13,9 M€ (+48,9%) et un EBE de 2,4 M€ (17,2%). A partir de 2023, la société affichera un RN positif qui lui permettra de renforcer son bilan.



Notre valorisation de Memscap fait ressortir un objectif de cours à 4,15 € issu de la moyenne des valorisations par DCF et par comparables. Au cours actuel, Memscap se paie 4,7x le ROC 2023e vs 10,5x en moyenne pour ses comparables. Une telle décote n’est pas justifiée pour cet acteur qui devrait conjuguer croissance organique soutenue et rentabilité élevée. Nous initions la couverture de Memscap avec une opinion à Achat.