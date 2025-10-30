 Aller au contenu principal
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Memscap : 6,0€ (vs 6,5€)
information fournie par EuroLand Corporate 30/10/2025 à 08:31

Publication du P&L 9 mois 2025


Memscap a communiqué ses résultats sur les neuf premiers mois de 2025. Malgré la baisse attendue du segment médical, le chiffre d’affaires du T3 ressort stable à 2,6 M€. L’aéronautique ressort en progression de +21,9% y/y et représente désormais 73% de l’activité, tiré par la montée en puissance du programme « Contrôle Moteur ». L’EBITDA ajusté atteint 346 K€ (13,2% du CA), illustrant une bonne maîtrise des coûts malgré le recul du médical (-61% sur un an).



Légère progression de l’avionique sur 9 Mois


Dans le détail des activités, le segment aéronautique enregistre un T3 en progression de +21,9% à 1,9 M€ et représente 73% du mix. Sur 9 mois, il progresse de +2,7%, soutenu par la montée en puissance du programme « Contrôle Moteur » et ses déclinaisons.



Le médical ressort en forte baisse, comme attendue, toujours impactée par la perte de deux clients majeurs. Le segment enregistre une baisse d’activité de -61,4% au T3 à 0,3 M€ et représente 11,3% du mix contre 29,3% l’année précédente.


Enfin, le segment Communications ne déçoit pas et continue de bien performer. Il enregistre une progression de +44,0% au T3 portée par la reprise de la demande en atténuateurs optiques variables. Sur 9 mois, le segment progresse de +18,1% et représente désormais 12,7% du mix.



Annonce d’un nouveau contrat avec Parker Hannifin Corporate


Hier, Memscap a dévoilé la signature d’un contrat de développement avec Parker Hannifin Corporate, fabricant américain de premier plan (97 Md$ de capitalisation) spécialisé dans les technologies de mouvement et de contrôle. Memscap s’occupera donc de la conception et livraison des capteurs et modules de pression personnalisés destinés à être intégrés dans les systèmes de Parker.




Webinar investisseurs du 28/10/2025 :


Jean-Michel Karam, PDG et fondateur de Memscap, est revenu sur les avancées industrielles et commerciales du groupe. Concernant le contrat MEGGIT, la livraison et la validation des produits définitifs ont été finalisées du côté de la société. Les livraisons prévues pour 2026 sont entièrement définies, sécurisant ainsi le chiffre d’affaires sur cet exercice. Le groupe a notamment accepté de maintenir la ligne de production opérationnelle en contrepartie de paiements garantis. Les produits destinés aux turbines d’hélicoptères en Asie seront livrés cette même année, tandis que les livraisons pour Airbus sont planifiées pour 2027.


Sur le segment du contrôle moteur, Memscap prévoit un apport en CA de 250 K€ en 2026, montant appelé à croître fortement dès 2027. Un contrat “Take or Pay” garanti, pour une période minimale de 12 ans, représentant ainsi environ 6 M€ sécurisés, hors potentiel additionnel.


S’agissant du contrat Parker, le développement associé doit s’achever fin 2026, avec des jalons intermédiaires fixés à décembre 2025 et février 2026. La durée totale du programme est de 15 mois, sans qu’aucun montant financier n’ait été communiqué à ce stade. En 2024, le spécialiste des MEMS sera en mesure d’adresser un marché de 375 M€ de taille.



Recommandation


Suite à cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 6,0€ (vs 6,5€ précédemment), soit un upside de +66%.

