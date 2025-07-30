Memscap - 2ème trimestre 2025

SOLIDITE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 3 037 KEUR AU T2 25 EN LIGNE AVEC LE PRECEDENT TRIMESTRE ET CONFIRMANT LA NETTE PROGRESSION PAR RAPPORT AUX DERNIERS TRIMESTRES 2024
MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 42,5%
BENEFICE OPERATIONNEL DE 284 KEUR (9,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET MONETAIRE INSTABLE
CAP STRATEGIQUE CONFIRME AVEC L’INDUSTRIALISATION DES MODULES DE "CONTROLE MOTEUR"
PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 A 9H30
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