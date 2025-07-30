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7 891,50
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Memscap - 2ème trimestre 2025
information fournie par Boursorama CP 30/07/2025 à 18:30

SOLIDITE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 3 037 KEUR AU T2 25 EN LIGNE AVEC LE PRECEDENT TRIMESTRE ET CONFIRMANT LA NETTE PROGRESSION PAR RAPPORT AUX DERNIERS TRIMESTRES 2024

MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 42,5%

BENEFICE OPERATIONNEL DE 284 KEUR (9,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET MONETAIRE INSTABLE

CAP STRATEGIQUE CONFIRME AVEC L’INDUSTRIALISATION DES MODULES DE "CONTROLE MOTEUR"

PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 A 9H30

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,0700 EUR Euronext Paris -0,25%

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