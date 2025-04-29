Memscap - 1er trimestre 2025

APRES LA BAISSE DU 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2024, LE CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL DE MEMSCAP REPART A LA HAUSSE POUR S’ETABLIR A 3 107 KEUR
FORTE DYNAMIQUE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES AVEC DES VENTES TRIMESTRIELLES AU 2EME PLUS HAUT HISTORIQUE
MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 41,1%
RENTABILITE PERENNE DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INSTABLE
EBITDA AJUSTE1 TRIMESTRIEL DE 502 KEUR (16,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
BENEFICE NET TRIMESTRIEL DE 292 KEUR (9,4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE "CONTROLE MOTEUR" VIENT CONFORTER LES AMBITIONS DE CROISSANCE RENTABLE DU GROUPE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – LUNDI 5 MAI A 11H30
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