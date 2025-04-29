 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
MAY 25 CAC 40 Index (10x)
7 502,50
-0,16%
  2. Aide
  2. Aide
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
MAY 25 CAC 40 Index (10x)
7 502,50
-0,16%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Memscap - 1er trimestre 2025
information fournie par Boursorama CP 29/04/2025 à 18:30

APRES LA BAISSE DU 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2024, LE CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL DE MEMSCAP REPART A LA HAUSSE POUR S’ETABLIR A 3 107 KEUR

FORTE DYNAMIQUE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES AVEC DES VENTES TRIMESTRIELLES AU 2EME PLUS HAUT HISTORIQUE

MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 41,1%

RENTABILITE PERENNE DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INSTABLE

EBITDA AJUSTE1 TRIMESTRIEL DE 502 KEUR (16,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

BENEFICE NET TRIMESTRIEL DE 292 KEUR (9,4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE "CONTROLE MOTEUR" VIENT CONFORTER LES AMBITIONS DE CROISSANCE RENTABLE DU GROUPE

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – LUNDI 5 MAI A 11H30

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
3,9800 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank