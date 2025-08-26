MÉMOIRE CORRIGÉ-S&P Dow Jones Indices Interactive Brokers rejoint le S&P 500, Talen Energy rejoint le S&P Midcap 400 et Kinetik Holdings rejoint le S&P Smallcap 600

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction de la source: S&P Dow Jones Indices d'Interactive Brokers Group Inc)
INDICES S&P DOW JONES:
* INDICES S&P DOW JONES: INTERACTIVE BROKERS REJOINT LE S&P 500, TALEN ENERGY REJOINT LE S&P MIDCAP 400 & KINETIK HOLDINGS REJOINT LE S&P SMALLCAP 600
