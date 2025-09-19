MÉMOIRE CORRIGÉ-Louis Dreyfus rapporte une baisse de son bénéfice au premier semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correct de supprimer les ventes du titre)
Louis Dreyfus Co BV AKIRAU.UL :
* COMMODITY TRADER LOUIS DREYFUS COMPANY: BÉNÉFICE NET AU PREMIER SEMESTRE 26,2 MILLIARDS DE DOLLARS US CONTRE 25,6 MILLIARDS DE DOLLARS US L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* COMMODITY TRADER LOUIS DREYFUS COMPANY: EBITDA DU PREMIER SEMESTRE 987 MILLIONS DE DOLLARS US CONTRE 1,057 MILLIARDS DE DOLLARS US UN AN PLUS TÔT
* LOUIS DREYFUS COMPANY: RÉSULTAT NET DU GROUPE 418 MILLIONS DE DOLLARS US CONTRE 489 MILLIONS DE DOLLARS US L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
Texte source: ID: Plus d'informations sur l'entreprise: AKIRAU.UL
