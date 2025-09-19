 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MÉMOIRE CORRIGÉ-Louis Dreyfus rapporte une baisse de son bénéfice au premier semestre
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correct de supprimer les ventes du titre)

Louis Dreyfus Co BV AKIRAU.UL :

* COMMODITY TRADER LOUIS DREYFUS COMPANY: BÉNÉFICE NET AU PREMIER SEMESTRE 26,2 MILLIARDS DE DOLLARS US CONTRE 25,6 MILLIARDS DE DOLLARS US L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* COMMODITY TRADER LOUIS DREYFUS COMPANY: EBITDA DU PREMIER SEMESTRE 987 MILLIONS DE DOLLARS US CONTRE 1,057 MILLIARDS DE DOLLARS US UN AN PLUS TÔT

* LOUIS DREYFUS COMPANY: RÉSULTAT NET DU GROUPE 418 MILLIONS DE DOLLARS US CONTRE 489 MILLIONS DE DOLLARS US L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

