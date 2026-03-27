Même les puces ne sont pas à l'abri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un billet de blog)

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MÊME LES PUCES NE SONT PAS À L'ABRI

L'industrie des semi-conducteurs semblait quelque peu intouchable, la demande de puces ayant grimpé en flèche grâce au boom de l'intelligence artificielle. Mais la guerre en Iran pourrait bien lui causer des ennuis.

En fait, les semi-conducteurs "pourraient être l'un des secteurs les plus exposés à la guerre entre les États-Unis et l'Iran", a déclaré Andreas Rees, économiste en chef pour l'Allemagne chez UniCredit, dans une note, citant deux raisons principales.

"Premièrement, la production de puces est très gourmande en énergie, une grande partie du pétrole et du gaz provenant du Moyen-Orient avant le début de la guerre. Deuxièmement, l'industrie des semi-conducteurs dépend de flux ininterrompus de gaz industriels et de produits chimiques".

Pour l'instant, les stocks et les réserves de l'industrie des semi-conducteurs devraient amortir l'impact, la hausse des prix et l'allongement des délais de livraison étant plus probables que l'effondrement de la production de puces, selon Andreas Rees.

Mais plus la guerre se prolonge, plus le risque de perturbations brutales déclenchant des "pertes de production disproportionnées" augmente.

"L'industrie de l'intelligence artificielle est particulièrement exposée, car la production de puces d'intelligence artificielle dépend de chaînes d'approvisionnement déjà étroites", a fait remarquer Andreas Rees.

(Sophie Kiderlin)

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