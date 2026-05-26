Melrose, propriétaire de GKN Aerospace, chute de 7 % après un incident survenu dans son usine californienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations et des détails sur l'incident à partir du paragraphe 4)

Les actions de Melrose Industries

MRON.L , propriétaire de GKN Aerospace, ont chuté jusqu'à 7 % mardi après qu'un réservoir de produits chimiques en surchauffe sur le site de GKN à Garden Grove, en Californie, a déclenché une intervention d'urgence et des ordres d'évacuation au cours du week-end .

Melrose a déclaré que GKN Aerospace travaillait avec ses clients sur des plans de reprise des opérations et d'approvisionnement alors que les opérations d'intervention se poursuivent.

Ce site américain, qui fabrique notamment des pare-brise d'avion et des plastiques spécialisés pour l'aérospatiale, a généré un chiffre d'affaires de 136 millions de livres sterling (183,29 millions de dollars) au cours de l'exercice 2025 et emploie 500 personnes.

À 07h20 GMT, l'action Melrose reculait d'environ 4,6%, ce qui en faisait la plus forte baisse de l'indice de référence londonien FTSE 100 .FTSE et de l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX . Les autorités avaient averti que le réservoir risquait de se rompre, déversant jusqu'à 7 000 gallons (26 500 litres) de matières toxiques, ou d'exploser, mettant ainsi en danger d'autres réservoirs sur le site de GKN. Les pompiers ont déclaré lundi que le réservoir ne présentait plus de risque d'explosion après qu'une fissure eut permis de relâcher la pression . Un problème thermique a été identifié jeudi dans un réservoir contenant du méthacrylate de méthyle, un produit chimique utilisé dans la fabrication des plastiques et l'industrie, ce qui a déclenché une intervention d'urgence et des ordres d'évacuation obligatoires pour certaines parties de la communauté environnante.

Melrose n'a pas communiqué sur l'impact financier de l'incident ni indiqué si les coûts seraient couverts par une assurance.

(1 $ = 0,7420 £)