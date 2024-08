Mégaséisme : quel impact sur le yen ?

(AOF) - Alors que le Japon a émis un avertissement à propos d'un mégaséisme après le tremblement de terre magnitude de 7,1 de jeudi, MUFG s'est interrogé sur son potentiel impact sur le marché des changes. Le spécialiste rappelle que le dernier grand tremblement de terre qui a eu un impact significatif sur le yen remonte à mars 2011. La paire dollar-yen avait fortement chuté, passant d'un plus haut intrajournalier de 83,300 le 11 mars à un plus bas intrajournalier de 76,250 le 17 mars, soit une baisse de 8,5 %.

"Si cette action sur les prix se répète, elle pourrait potentiellement déclencher un nouveau dénouement des opérations de portage sur le yen", prévient-il.