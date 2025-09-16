Mégafusion dans les satellites: Leonardo souhaite une gouvernance paritaire avec Airbus et Thales

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'italien Leonardo souhaite une gouvernance paritaire dans le cadre de la future entreprise résultant de la mégafusion avec les deux autres géants européens des satellites, Airbus et Thales , qui pèserait au moins 7,5 milliards d'euros, a déclaré à l'AFP Massimo Comparini, directeur exécutif de la division Espace de Leonardo.

Interrogé pour savoir si Leonardo souhaitait une gouvernance paritaire dans le cadre du futur projet baptisé Bromo, il a répondu "oui, bien sûr".

Alors que le syndicat CFDT d'Airbus Defense and Space faisait valoir en juillet qu'Airbus "représente (dans Bromo)plus de 50% alors que Leonardo en fait à peine 20%", M. Comparini balaie de tels calculs.

"Ce n'est pas correct, dans le sens où une entreprise se mesure par sa taille et par sa rentabilité. En tout cas cela n'est pas pertinent dans le contexte où Bromo est un projet européen et que si trois acteurs comme Airbus, Leonardo et Thales veulent travailler ensemble, ils doivent le faire sur un pied d'égalité", souligne-t-il.

Leonardo est-il prêt à payer pour peser plus dans le cadre de la future entreprise?

"Cela dépend des discussions sur la valeur des différentes parties, et la valeur ne dépend pas seulement de la taille, mais aussi de la rentabilité ou non d'une activité", explique le responsable.

Les discussions portent en ce moment sur "l'évaluation des actifs, qui est très importante" pour un futur conglomérat d'une valorisation attendue à "environ 7,5 milliards d'euros", avec l'objectif de croître "à 10 milliards d'euros", précise Massimo Comparini.

Comme Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, M. Comparini juge réaliste la signature d'un protocole d'accord d'ici la fin de l'année.

Quant à l'accord final, "cela dépendra de l'antitrust, des processus européens, mais je pense que c'est un processus qui ne sera pas court, peut-être 18 mois", estime-t-il, même si les signaux envoyés par les autorités européennes sont encourageants.

Face à la concurrence américaine et chinoise dans le domaine spatial, l'Europe cherche à être compétitive au niveau mondial et une telle fusion créerait "des synergies en matière de recherche et développement permettant des mises en oeuvre plus rapides de grands programmes", souligne M. Comparini. "Cela doit être bénéfique pour tout l'écosystème, les PME et les startups, et pas seulement pour Airbus, Thales ou Leonardo", conclut-il.

Sollicité par l'AFP, le responsable de la fusion côté Thales n'a pas donné suite.

"Aucun accord n’a été trouvé à ce stade. Nous poursuivons notre travail. Tout autre commentaire serait prématuré", s'est limité à déclarer Thales à l'AFP.