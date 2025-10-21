MEG Energy reporte la réunion des actionnaires pour voter sur la fusion avec Cenovus

MEG Energy MEG.TO a annoncé mardi que la réunion de ses actionnaires pour voter sur le projet de fusion avec Cenovus Energy CVE.TO a été reportée du 22 octobre au 30 octobre.