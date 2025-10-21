MEG Energy reporte la réunion des actionnaires pour voter sur la fusion avec Cenovus

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•21.10.2025•14:09•
Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ...
Lire la suite
(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•21.10.2025•14:04•
Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer