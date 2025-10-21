MEG Energy reporte la réunion des actionnaires pour voter sur la fusion avec Cenovus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du document)

MEG Energy Corp MEG.TO a annoncé mardi qu'elle avait reporté au 30 octobre une assemblée des actionnaires devant se prononcer sur son projet de rachat par Cenovus Energy CVE.TO , cette dernière ayant exercé son droit de retarder l'assemblée, ce qui laisse plus de temps pour obtenir le soutien des investisseurs.

Cenovus a déclaré qu'environ 63 % des actionnaires ordinaires de MEG sont en faveur de la transaction, ou plus de 75 %, même en excluant Strathcona Resources SCR.TO , qui est présumé voter contre.

Cenovus a porté sa participation dans MEG à près de 9,8 %, renforçant ainsi sa position pour acquérir l'une des dernières grandes sociétés de sables bitumineux au Canada avant le vote des actionnaires.

Le conseil d'administration de MEG a approuvé l'offre révisée de Cenovus, qui s'élève à 8,5 milliards de dollars canadiens (6,06 milliards de dollars), dette comprise, mais l'opération doit être approuvée par les deux tiers des investisseurs pour qu'elle puisse avoir lieu.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)