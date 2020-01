Meeschaert Capital Partners double ses ambitions

(NEWSManagers.com) - Meeschaert Capital Partners veut sortir de l' ombre. Fondée en 2014 au côté de la banque privée Meeschaert, la discrète boutique veut répliquer, dans le LBO (leverage buy-out) les small caps et l' immobilier, le succès de son premier fonds institutionnel de LBO mid cap. Au-delà de ses habituels mandats pour des clients privés, la société de gestion prévoit de lever, pour ces deux classes d' actifs, des véhicules abondés par des banques, compagnies d' assurance et autres grands investisseurs.

" Nous avons doublé nos encours tous les deux ans et nous voulons de nouveau les doubler sous 18 mois pour passer le milliard d' euros" , a annoncé jeudi Hervé Fonta, le président de Meeschaert Capital, au cours d' une conférence de presse. Sa société gère 580 millions d' euros d' actifs : 40% de midcap (cibles entre 50 et 150 millions d' euros de chiffres d' affaires), 25% de small caps (PME de 10 à 50 millions de revenus) et 35% d' immobilier. Un équilibre que le gestionnaire souhaite maintenir.

D' ici au mois de juin, Meeschaert Capital espère lever 100 millions d' euros pour un premier véhicule institutionnel de capital-transmission et capital-développement smallcap. La boutique a déjà sécurisé 50 millions d' euros sous la houlette d' un nouvel associé, Régis Lamarche.

En parallèle, elle a reçu 75 millions d' euros d' engagements pour son premier grand fonds immobilier, qui vise 150 millions d' euros. Elle détaillera sa stratégie dans cette classe d' actifs après l' arrivée d' un nouvel associé, dans quelques semaines.

Six recrutements à venir

Meeschaert Capital veut recruter six professionnels du non-coté cette année pour renforcer et féminiser son équipe d' investissement de vingt personnes, encore exclusivement masculine. L' entreprise compte au total 31 collaborateurs, tous actionnaires au côté de la banque Meeschaert, minoritaire. Hervé Fonta espère aussi élargir prochainement l' activité à un ou deux nouveaux champs d' expertise, " toujours dans le small et mid et le temps long" .

En attendant, l' équipe actuelle a signé l' an dernier 23 acquisitions (dont 14 build-up, une spécialité de la maison) et six cessions. Elle a réalisé la première sortie de son fonds mid cap en vendant Sterimed à Sagard pour 3,5 fois sa mise. Le retournement de cette ex-division d' Arjowiggins, spécialiste des emballages médicaux de stérilisation, a contribué à la restitution de 50% des engagements initiaux du fonds. Ce véhicule de 220 millions d' euros est investi à 60% et la levée de son successeur débutera en 2021, avec une taille cible de 250 à 300 millions d' euros.