Medtronic : Thierry Piéton (ex-Renault) nommé directeur financier

"Thierry est un directeur financier stratégique, créatif, axé sur les opérations et expérimenté, qui a fait ses preuves en matière de croissance axée sur l'innovation, d'amélioration des marges et de capacité bénéficiaire grâce à un leadership financier solide, qui est directement aligné sur nos objectifs financiers ", a déclaré Geoff Martha.

(AOF) - Medtronic annonce la nomination de Thierry Piéton au poste de directeur financier, à compter du 3 mars 2025. Il sera rattaché au CEO Geoff Martha et rejoindra le comité exécutif de la medtech américaine. Thierry Piéton était directeur financier de Renault Group depuis mars 2022. Gary Corona, qui occupait le poste de directeur financier par intérim, continuera d'occuper ce poste jusqu'à l’arrivée de Thierry Piéton puis deviendra vice-président principal chargé des finances

