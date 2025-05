Medtronic : résultats trimestriels, annuels et scission de l'activité Diabète

(AOF) - Medtronic a divulgué des résultats supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre de son exercice clos le 25 avril dernier, le bénéfice net s’est élevé à 1,057 milliard de dollars, contre 654 millions de dollars un an plus tôt, ce qui représente un bond de 62 %. De son côté, le bénéfice par action dilué a atteint 0,82 dollar, soit une hausse de 67 % par rapport à l’année dernière où il s’était installé à 0,49 dollar. Enfin, le chiffre d’affaires a augmenté de près de 4 %, à 8,927 milliards de dollars, alors que les analystes le prévoyaient à 8,82 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice, les revenus ont légèrement progressé de 3,6 %, ou de 4,9 % en organique, à 33,5 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice par action dilué s'est élevé à 3,61 dollars, en hausse de 31 %.

Vers une scission de la division Diabète

En parallèle à cette publication, Medtronic a confirmé les rumeurs parues dans le Wall Street Journal plus tôt dans la journée concernant un projet pour son activité Diabète. Le groupe compte scinder cette division en une nouvelle société autonome. Cette opération devrait permettre à Medtronic d'être plus recentrée et dotée d'un portefeuille simplifié sur les marchés à forte croissance. La nouvelle entité deviendra un leader indépendant axé sur l'accélération de l'innovation et se différenciant en tant que seule entreprise à commercialiser un écosystème complet pour la gestion intensive de l'insuline.

L'opération devrait être finalisée d'ici 18 mois par le biais d'une introduction en bourse suivie d'une scission. Elle permettra à la nouvelle entité de procéder à

