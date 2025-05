Medtronic: projet de scission de l'activité diabète information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Parallèlement à la publication de ses résultats annuels, Medtronic annonce son intention de se séparer de son activité diabète en la constituant en nouvelle société autonome, une opération qu'il souhaite réaliser dans les 18 mois.



Le fournisseur d'équipements médicaux explique qu'elle 'créera un Medtronic plus ciblé, avec un portefeuille plus simplifié sur les marchés de croissance à forte marge', ainsi qu'un 'leader indépendant et à grande échelle dans le domaine du diabète'.



Cette scission génèrerait de la valeur en créant 'une base d'actionnariat de la nouvelle entreprise de diabète plus alignée sur son profil financier' et devrait être relutive pour la marge brute, la marge d'exploitation et le BPA de Medtronic.





