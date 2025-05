Medtronic: hausse de dividende avec les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Medtronic fait part d'un dividende trimestriel augmenté d'un cent à 0,71 dollar par action, marquant ainsi sa 48e année consécutive de hausse, un dividende qui sera versé à partir du 11 juillet.



Le fournisseur d'équipements médicaux dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 11% à 1,62 dollar au titre de son dernier trimestre 2024-25, pour des revenus en croissance de 3,9% à 8,9 milliards de dollars (+5,4% sur une base organique).



Affichant ainsi un BPA ajusté de 5,49 dollars et une croissance organique de ses revenus de 4,9% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Medtronic vise pour 2025-26, des prévisions de 5,50 à 5,60 dollars et d'environ 5% respectivement.





