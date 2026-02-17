Medtronic dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution de l'action au paragraphe 5, détails dans l'ensemble de l'article)

Medtronic MDT.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, soutenu par une forte demande pour ses appareils cardiaques et ses moniteurs de diabète.

Les entreprises de technologie médicale profitent de l'augmentation de la demande de procédures médicales, alors que les assureurs de santé font état de ratios de pertes médicales plus élevés, ce qui indique que les patients ont recours à davantage de procédures. L'optimisme du marché est également stimulé par une plus grande adhésion des médecins et par les progrès technologiques.

Cependant, Medtronic a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés par action pour l'exercice 2026 entre 5,62 et 5,66 dollars.

Les ventes du segment neuroscience de la société, qui fabrique des implants rachidiens et des logiciels, ont augmenté de 4,1% à 2,56 milliards de dollars, mais ont manqué les estimations de 2,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions ont baissé de 4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Les moteurs de croissance de Medtronic comprennent ses systèmes d'ablation à champ pulsé et ses dispositifs de remplacement transcathéter de la valve aortique, deux technologies peu invasives pour les affections cardiaques qui connaissent une adoption rapide.

Le chiffre d'affaires du segment cardiovasculaire de la société, qui représente près de 40 % des ventes, a bondi de 13,8 % pour atteindre 3,46 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la forte demande pour son portefeuille de systèmes d'ablation par champ pulsé.

Cette technologie utilise des impulsions électriques à haute énergie pour détruire les tissus cardiaques ciblés afin de réduire la fréquence des rythmes cardiaques anormaux.

Medtronic est en concurrence avec Abbott ABT.N et Dexcom

DXCM.O dans le domaine de la surveillance continue de la glycémie, un marché qui s'est développé car les patients adoptent de plus en plus des technologies pratiques sans piqûre au doigt pour suivre leur taux de glucose.

Les ventes trimestrielles d'appareils pour le diabète de la société ont augmenté de 14,8 % pour atteindre 796 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 9,02 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 8,91 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,36 $ par action, supérieur aux estimations de 1,33 $ par action.

Le conglomérat de la santé et son plus grand homologue Johnson & Johnson JNJ.N a affiché une augmentation de 7,5 % en glissement annuel des ventes de technologies médicales au cours du trimestre rapporté, grâce à la force de son segment électrophysiologique qui comprend ses dispositifs cardiaques.