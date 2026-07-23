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Medpace bondit de 15%, le rebond des commandes dissipe les craintes
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 19:53
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Medpace bondit de 15% à Wall Street après avoir dépassé les attentes trimestrielles et, surtout, rassuré sur la dynamique de ses prises de commandes.

Le spécialiste américain de la recherche clinique externalisée, qui accompagne principalement les laboratoires biotechnologiques dans le développement de leurs traitements, a réalisé un chiffre d'affaires de 707,3 MUSD, en hausse de 17,2% sur un an, contre 689,5 MUSD attendus. Le bénéfice dilué a progressé de 37%, à 4,25 dollars par action, dépassant également le consensus de 3,98 dollars.

Au-delà de ces résultats, les investisseurs saluent le net redressement des indicateurs commerciaux après l'alerte du premier trimestre. Les nouveaux contrats ont augmenté de 28% sur un an et de 29% sur trois mois, à 795,7 MUSD, permettant au ratio "book-to-bill" de remonter de 0,88 à 1,13, nettement au-dessus des attentes comprises entre 0,95 et 1,01. Cette amélioration suggère que le redressement du financement des biotechs commence à se traduire par davantage de projets cliniques pour les sociétés de recherche sous contrat.

Fort de ce rebond, le groupe a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à 2,805-2,885 MdsUSD et celle de bénéfice par action à 17,25-17,95 dollars. La prudence reste néanmoins de mise, car la croissance du carnet de commandes demeure limitée à 4,9% et plus de la moitié de l'amélioration séquentielle des contrats provient d'une baisse des annulations. Deutsche Bank a ainsi relevé son objectif de cours de 480 à 535 dollars, tout en maintenant sa recommandation "conserver", signe que la pérennité du rebond doit encore être confirmée.

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MEDPACE HOLDINGS
601,3800 USD NASDAQ -0,73%
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