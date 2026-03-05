 Aller au contenu principal
Medline s'effondre, les investisseurs en capital réduisant leur participation dans une vente d'actions de 3,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars -

** Les actions de Medline MDLN.O sont en baisse de 1,9 % à 42,08 dollars en préambule au marché, l'offre secondaire de 3,1 milliards de dollars ayant été tarifée quelques mois seulement après les débuts publics du fournisseur de matériel médical en décembre

**

MDLN a annoncé en fin de semaine la vente () de 75 millions d'actions par Blackstone BX.N , Carlyle CG.O , Hellman & Friedman (H&F) et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) à 41 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action (42,88 $)

** L'action de MDLN a clôturé à 45,85 dollars le lundi, avant le lancement de l'offre au début du mardi, après avoir bondi de 58 % depuis l'introduction en bourse de 7,2 milliards de dollars de la société () (, y compris la totalité de la surallocation), la plus importante de l'année 2025

** Les bailleurs de fonds privés BX, CG et H&F ont déchargé 23,3 millions d'actions chacun, ADIA a vendu 5,1 millions d'actions, selon le prospectus d'offre ()

** MDLN, basée à Northfield dans l'Illinois, a environ 1,3 milliard d'actions en circulation

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA et JP Morgan sont coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints pour l'offre

** 20 analystes sur 25 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", le reste comme un "maintien"; PT médian de 55 $, selon les dernières données de LSEG

