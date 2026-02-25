 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medline chute après un bénéfice net trimestriel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du distributeur de produits médicaux Medline MDLN.O chutent de 4,9 % à 47,55 $ avant le marché

** La société a affiché un bénéfice net de 180 millions de dollars au quatrième trimestre contre 289 millions de dollars un an plus tôt, manquant l'estimation moyenne des analystes de 337,28 millions de dollars selon les données compilées par LSEG

** MDLN déclare que la baisse de 37,7% du bénéfice net par rapport à l'année précédente est due à une augmentation des coûts des marchandises vendues en raison des tarifs douaniers et des coûts d'exploitation plus élevés, ce qui comprend les investissements dans les effectifs et les dépenses liées à l'introduction en bourse

** MDLN annonce un chiffre d'affaires de 7,79 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 7,55 milliards de dollars

** MDLN prévoit un Ebitda ajusté annuel de 3,5 à 3,6 milliards de dollars, contre des estimations de 3,53 milliards de dollars

** Le lancement de Medline sur le marché a été la plus grande offre publique dans le monde l'année dernière

** MDLN en hausse de 19% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MEDLINE RG-A
49,9900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank