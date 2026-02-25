Medline chute après un bénéfice net trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du distributeur de produits médicaux Medline MDLN.O chutent de 4,9 % à 47,55 $ avant le marché

** La société a affiché un bénéfice net de 180 millions de dollars au quatrième trimestre contre 289 millions de dollars un an plus tôt, manquant l'estimation moyenne des analystes de 337,28 millions de dollars selon les données compilées par LSEG

** MDLN déclare que la baisse de 37,7% du bénéfice net par rapport à l'année précédente est due à une augmentation des coûts des marchandises vendues en raison des tarifs douaniers et des coûts d'exploitation plus élevés, ce qui comprend les investissements dans les effectifs et les dépenses liées à l'introduction en bourse

** MDLN annonce un chiffre d'affaires de 7,79 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 7,55 milliards de dollars

** MDLN prévoit un Ebitda ajusté annuel de 3,5 à 3,6 milliards de dollars, contre des estimations de 3,53 milliards de dollars

** Le lancement de Medline sur le marché a été la plus grande offre publique dans le monde l'année dernière

** MDLN en hausse de 19% depuis le début de l'année