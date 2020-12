Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Méditerranée orientale-L'UE prévoit de nouvelles sanctions contre la Turquie Reuters • 11/12/2020 à 04:27









par Robin Emmott BRUXELLES, 11 décembre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont décidé jeudi de préparer des sanctions contre des ressortissants turcs dans le cadre du différend avec la Grèce et Chypre sur la prospection énergétique, repoussant toute mesure plus sévère au mois de mars. Les dirigeants de l'UE sont convenu d'une déclaration sanctionnant notamment des personnes et des entreprises turques impliquées dans des activités d'exploration d'hydrocarbures dans les eaux contestées de Méditerranée orientale. La Grèce a exprimé sa frustration face à l'hésitation de l'UE à cibler l'économie turque, alors que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne souhaitaient donner plus de temps à la diplomatie. La Turquie, membre de l'Otan et candidate à une adhésion à l'UE, s'oppose à la Grèce et à Chypre sur l'étendue de leurs plateaux continentaux dans l'est de la Méditerranée, et donc sur leurs droits d'exploitation des potentielles ressources de la zone. Par ailleurs, les Etats-Unis sont sur le point d'imposer des sanctions à la Turquie après son acquisition l'an dernier de systèmes de défense aérienne russes S-400. (version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.