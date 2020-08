Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Méditerranée orientale-L'UE pourrait sanctionner la Turquie Reuters • 28/08/2020 à 15:33









BERLIN, 28 août (Reuters) - Les Vingt-Sept préparent des sanctions à l'encontre de la Turquie dans le cadre du différend qui l'oppose à la Grèce en Méditerranée orientale et ces mesures pourraient être à l'ordre du jour du prochain sommet, prévu le 24 septembre, a annoncé vendredi le porte-parole de la diplomatie européenne. Elles pourraient concerner des individus, des navires ou l'utilisation des ports européens, a précisé Josep Borrell, ajoutant que l'UE se focaliserait sur tout ce qui concerne "les activités que nous considérons illégales". Les tensions entre Athènes et Ankara se sont aggravées depuis le lancement en août d'une mission turque de prospection gazière en Méditerranée orientale que le gouvernement grec juge illégale. (Thomas Seythal , version française Jean-Philippe Lefief)

