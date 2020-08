Mediolanum AM recrute un gérant de portefeuilles actions pour la multigestion

(NEWSManagers.com) - Mediolanum International Funds Ltd, la plate-forme européenne de gestion d' actifs de l' italienne Banca Mediolanum, vient de recruter Patrick McKenna comme gérant de portefeuilles actions au sein de l' équipe de multigestion. Il sera basé à Dublin et rattaché à Eoin Donegan, responsable de l' équipe multigestion.

Patrick McKenna vient de Saunderson House, une société anglo-saxonne de gestion de fortune où il s' est occupé de sélection de gérants et de recherche macroéconomique. Il a aussi travaillé pour Goldman Sachs et Aon.

Chez Mediolanum AM, il sera en charge de la gestion des stratégies actions dans le cadre de la multigestion et il travaillera en étroite collaboration avec l' équipe de recherche et de sélection de gérants. Il sera impliqué dans l' ensemble du processus d' investissement, y compris l' allocation d' actifs, la sélection de gérants et la construction de portefeuilles.