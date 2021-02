Mediobanca se renforce dans la gestion alternative avec l'acquisition de Bybrook Capital

(NEWSManagers.com) - La banque italienne Mediobanca va acquérir Bybrook Capital, une société de gestion londonienne spécialisée dans le crédit distressed gérant environ 2,5 milliards de dollars. L' acquisition se fera par le biais de Cairn Capital Group, une société également basée à Londres et spécialisée dans le crédit alternatif dont l' établissement transalpin a acquis une participation majoritaire en 2015. Les deux boutiques londoniennes seront réunies et donneront naissance à un groupe de crédit alternatif diversifié de 8 milliards de dollars d' actifs.

A l' issue de l' opération, Mediobanca détiendra 64 % de l' ensemble, tandis que les 36 % qui restent seront aux mains des anciens actionnaires de Bybrook et des actionnaires minoritaires de Cairn Capital.

Bybrook avait été créé en 2014 par l' ancien associé d' Eton Park, Robert Dafforn, avec le soutien de Blackstone. La société gère une stratégie crédit distressed absolute value.

Cette acquisition permet à Mediobanca d' élargir son activité de gestion de fortune, et plus particulièrement de renforcer sa plate-forme de gestion alternative. Cette dernière a été bâtie grâce aux acquisitions de Cairn Capital en 2015, de RAM Active Investments en 2017 et de Bybrook aujourd' hui. Cette plate-forme représente désormais 10 milliards de dollars d' encours.