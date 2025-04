Mediobanca: offre publique d'échange sur Banca Generali information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Mediabanca annonce une offre publique d'échange volontaire sur 100% des actions Banca Generali pour une valeur de 6,3 milliards d'euros, entièrement payée en actions Assicurazioni Generali.



L'accord prévoit la vente de la participation de Mediobanca dans Assicurazioni Generali, avec 6,3 milliards d'euros à investir simultanément dans Banca Generali.



'L'opération, qui accélérera fortement l'exécution du plan stratégique ' One Brand-One Culture ', fera du groupe Mediobanca un leader dans le secteur de la gestion de patrimoine en termes d'AFE (210 milliards d'euros), de chiffre d'affaires (2 milliards d'euros) et de capacités de croissance (NNM de plus de 15 milliards d'euros par an)' indique le groupe.



Le groupe estime une création de valeur significative pour les actionnaires de Mediobanca. Le ROTE passera de 14 % à plus de 20 %, le résultat net consolidé de 1,5 MdE, en hausse de 15 % avec un CET1 de 14 %.



L'assemblée générale des actionnaires de Mediobanca requise pour approuver l'opération a été convoquée pour le 16 juin 2025.





