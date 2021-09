Mediobanca fusionne Bybrook dans Cairn Capital

(NEWSManagers.com) - Mediobanca a finalisé l'acquisition de Bybrook Capital, annoncée en février dernier, et fusionné cette structure dans Cairn Capital Group, sa filiale spécialisée dans la gestion alternative crédit. Bybrook est une société centrée sur le marché des actifs distressed en Europe et gère 2,4 milliards de dollars pour le compte d' investisseurs institutionnels internationaux.

L' acquisition de Bybrook et sa fusion avec Cairn Capital répondent à l' ambition de créer un " acteur de premier plan dans la gestion du crédit alternatif avec environ 9 milliards de dollars d' encours (...) " , précise un communiqué.

Mediobanca restera actionnaire majoritaire de Cairn Capital, tandis qu' une participation minoritaire sera détenue par la direction de Bybrook et Cairn Capital.

Il s' agit de la cinquième acquisition de Mediobanca dans la gestion de fortune depuis 2015, après Cairn Capital, une partie de Barclays Italia, 50 % de Banca Esperia et RAM AI.

Cela s' inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque italienne de croître sur le segment de la gestion de fortune et dans l' offre de gestion alternative. Sur cinq ans, les revenus et les commissions de la division Wealth Management ont augmenté à respectivement 627 millions d' euros et 336 millions d' euros, ce qui représente 25 % des revenus et 45 % des commissions du groupe.