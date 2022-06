Mediobanca embauche un ancien stratégiste d’investissement d’Invesco

(NEWSManagers.com) - La banque privée Mediobanca vient d’embaucher Luca Tobagi au rang de managing director et directeur de la stratégie d’investissement. Il sera basé à Milan.

Luca Tobagi arrive d’Invesco Investment Solutions, où il était stratégiste d’investissement ainsi que directeur produit pendant six ans. Auparavant, il a été gérant senior ainsi que responsable de la communication financière chez Pramerica SGR. Il a géré un fonds actions mondiales. Il a également travaillé comme gérant et analyste chez Eurizon Capital SGR et Allianz Global Investors.