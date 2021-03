Mediobanca choisit BlackRock pour gérer un fonds de fonds en private equity

(NEWSManagers.com) - La banque privée de Mediobanca va lancer un fonds de fonds géré par BlackRock Private Equity Partners et baptisé Mediobanca BlackRock Co-Investments. Il sera ouvert aux clients fortunés et institutionnels italiens de Mediobanca pour investir indirectement dans des entreprises non cotées dans le monde entier aux côtés de plusieurs grands gestionnaires de private equity.

Mediobanca Private Banking dispose déjà de plus d'un milliard d'euros d'actifs dans le non coté investis à travers des fonds et des club deals. BlackRock s' occupera de la sélection en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que les soins de santé, la technologie et les médias, les services financiers, les biens de consommation et les services industriels, ainsi que sur les zones géographiques offrant les meilleures perspectives de croissance, comme l'Amérique du Nord et l'Europe.

Chaque client pourra toutefois choisir de ne pas participer à chaque investissement, ce qui permettra de créer des portefeuilles plus personnalisés.

Mediobanca BlackRock Co-investments est un fonds d'investissement alternatif (FIA) italien avec une structure fermée à compartiments multiples, réservé aux clients professionnels et géré par Mediobanca SGR. Le fonds peut être souscrit jusqu'à la fin du mois d'avril auprès des banquiers de Mediobanca Private Banking.