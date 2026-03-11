Mediobanca bien orienté après son accord de fusion avec MPS
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:40
Cet accord, qui se traduira par l'absorption de Mediobanca par Banca MPS, prévoit un ratio d'échange de 2,45 actions MPS pour chaque action Mediobanca, en tenant compte de la distribution des dividendes au titre de 2025.
Pour les besoins de cette opération, MPS procèdera à une augmentation de capital pour un montant maximal de près de 1,61 MdEUR, à travers l'émission de jusqu'à 272 012 804 actions ordinaires. La transaction devrait être effective vers la fin 2026.
"La fusion a pour objectif de créer un groupe bancaire intégré et unique, tout en préservant les identités, marques et domaines d'excellence des deux institutions, ainsi que leurs ressources professionnelles respectives", expliquent-ils.
Selon MPS, cette opération permettra de poursuivre pleinement ses objectifs industriels et financiers, ainsi que des synergies industrielles se montant aux environs de 0,7 MdEUR, envisagées par son plan industriel 2026-2030.
