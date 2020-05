MedinCell - Vidéoconférence et publication des résultats financiers de l'exercice 2019-2020, le 4 juin 2020

Vidéoconférence et publication des résultats financiers de l'exercice 2019-2020, le 4 juin 2020



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 25 mai 2020 - 17h45



MedinCell tiendra une vidéoconférence à l'attention de ses actionnaires et de la communauté financière le jeudi 4 juin pour présenter les résultats annuels 2019-2020 de l'exercice clos au 31 mars 2020 :

o 18h30 CEST - Présentation et questions-réponses en français

o 19h30 CEST - Présentation et questions-réponses en anglais

o Lien de connexion : invest.medincell.com/conference

Une connexion internet sera nécessaire pour accéder à la conférence et poser des questions.



Le rapport financier annuel sera disponible sur le site internet de MedinCell, dans la rubrique Investisseurs (invest.medincell.com), ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).