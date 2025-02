Medincell: vers une nouvelle indication aux USA pour Uzedy information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Medincell et son partenaire commercial israélien Teva ont annoncé hier soir que la FDA américaine avait accepté de se pencher sur leur demande d'extension d'indication concernant Uzedy, cette fois dans le traitement de patients atteints de trouble bipolaire.



L'agence sanitaire américaine a accepté le dossier de demande d'extension d'indication au traitement du trouble bipolaire I chez l'adulte pour leur antipsychotique, proposé sous forme de suspension injectable sous-cutanée à libération prolongée.



Uzedy est déjà approuvé aux Etats-Unis en tant qu'injectable à action prolongée (LAI) sous-cutané, administré une fois par mois ou tous les deux mois, pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes.



L'action Medincell avançait d'un peu plus de 1% mercredi à la Bourse de Paris suite à ces informations, mais affiche encore un repli de plus de 20% depuis le début de l'année.





