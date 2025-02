Medincell: un milestone sera versé par Teva information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Medincell annonce qu'il va recevoir un paiement d'étape de cinq millions de dollars de la part de Teva Pharmaceuticals, conformément à leur accord portant sur le développement clinique de l'Olanzapine LAI (injection à libération prolongée) dans la schizophrénie.



La société biopharmaceutique explique que l'essai clinique pivot de phase 3 SOLARIS est en effet terminé, le dernier patient de la période de sécurité en ouvert de 48 semaines ayant effectué sa dernière visite, activant ainsi ce milestone à son profit.



Teva prépare désormais la demande de mise sur le marché et le lancement de l'Olanzapine LAI, la publication de toutes les données de sécurité sur le long terme étant prévue au deuxième trimestre et le dépôt du dossier au second semestre 2025.





Valeurs associées MEDINCELL 15,36 EUR Euronext Paris -2,78%