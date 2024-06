Medincell rejoint l’indice Euronext Tech Leaders

Indice de référence du secteur de la tech en Europe, Euronext Tech Leaders regroupe plus de 120 entreprises technologiques à forte croissance et de premier plan cotées sur les marchés d'Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo, Paris).



En intégrant l'indice Euronext Tech Leaders, Medincell accède à un vaste écosystème dédié au secteur de la tech, qui comprend notamment une large base d'investisseurs internationaux finançant des entreprises technologiques à des stades de croissance variés.



Medincell bénéficiera également de nombreux services conçus pour soutenir les entreprises sélectionnées dans leur parcours de cotation.



Christophe Douat, président du directoire de Medincell, déclare : « Nous sommes honorés de rejoindre les entreprises innovantes de premier plan sélectionnées pour composer cet indice technologique de référence en Europe, où Medincell est actuellement cotée. Cette inclusion souligne notre croissance soutenue et notre leadership en matière d'innovation technologique dans notre domaine. Elle ajoute également une nouvelle dimension à notre stratégie financière en France et au-delà, en renforçant notre visibilité auprès d'une nouvelle catégorie d'investisseurs internationaux. »