MedinCell publiera le 26 juin 2023 ses résultats annuels (avril 2022 - mars 2023)



En raison d’impératifs opérationnels, la publication des résultats annuels de l’exercice clos au 31 mars 2023, initialement prévue le 13 juin, est reportée au 26 juin 2023. MedinCell tiendra le même jour une vidéoconférence à l’attention de ses actionnaires et de la communauté financière.



A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique innovante qui développe un portefeuille de produits injectables à longue durée d'action dans divers domaines thérapeutiques - du développement à la commercialisation – en associant sa technologie propriétaire BEPO® (licenciée à Teva sous le nom SteadyTeq™) à des principes actifs déjà connus et commercialisés. Par la libération contrôlée et prolongée du principe actif pharmaceutique, MedinCell rend les traitements médicaux plus efficaces, grâce notamment à une meilleure observance et à une réduction de la quantité de médicament nécessaire.